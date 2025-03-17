«Роналду стал бы президентом Португалии, если бы баллотировался». Хавбек «Спортинга» Юлманд о Криштиану

Хавбек «Спортинга» оценил значимость Криштиану Роналду для Португалии.

«Спортинг» очень гордится тем, что Криштиану Роналду представлял клуб. Но он приносит пользу не только здесь, он приносит пользу всей стране, гораздо больше, чем я ожидал. Если бы он баллотировался на пост президента, он бы победил.

Я был очень рад, когда увидел результаты жеребьевки [Лиги наций ]. И я обрадовался еще сильнее, когда понял, что ответный матч мы проведем на «Жозе Алваладе». Это будет нечто особенное – впервые зайти там в раздевалку гостей», – сказал полузащитник «Спортинга » и сборной Дании Мортен Юлманд.

Сборная Дании встретится с командой Португалии в 1/4 финала Лиги наций. Матчи пройдут 20 и 23 марта.