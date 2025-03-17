Футболистам «Спартака» заплатили 2,1 млн рублей премиальных за победу над «Зенитом», вышедшим на замену – 1 млн, не сыгравшим – 435 тысяч (Иван Карпов)
«Спартак» получил повышенные премиальные за победу над «Зенитом».
Команда тренера Деяна Станковича обыграла петербургский клуб (2:1) в матче 21-го тура Мир РПЛ.
Как сообщил журналист Иван Карпов, футболисты основного состава «Спартака» получили 2,1 миллиона рублей, появившиеся в игре на замену – 1 млн, оставшиеся на скамейке запасных – 435 тысяч.
Таким образом, в общей сложности на команду было заплачено чуть больше 29 миллионов рублей.
Обычно система премиальных в «Спартаке» выглядит так: 420 тысяч рублей получают игроки стартового состава, вышедшие на замену – 200 тысяч рублей, 87 тысяч – оставшиеся на скамейке запасных.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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