  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Лыжи. Кубок России. Терентьева, Сорина, Смирнова, Непряева, Кулешова, Фалеева выступят в классической «разделке» на 5 км
0

Лыжи. Кубок России. Терентьева, Сорина, Смирнова, Непряева, Кулешова, Фалеева выступят в классической «разделке» на 5 км

Терентьева, Сорина, Смирнова пробегут «разделку» на 5 км на Кубке России.

Лыжная гонка пройдет 16 марта в Сыктывкаре.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

7-й этап

Сыктывкар

Женщины

5 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ»

Старт-лист

26. Анастасия Кириллова

32. Алена Баранова

33. Ольга Жолудева

34. Ольга Сергеева

36. Алиса Жамбалова

38. Лариса Рясина

42. Наталья Терентьева

44. Елизавета Шалабода

46. Анастасия Фалеева

48. Анастасия Кулешова

50. Татьяна Сорина

52. Елизавета Маслакова

54. Евгения Крупицкая

55. Христина Мацокина

56. Дарья Непряева

57. Наталья Крамаренко

58. Арина Каличева

60. Екатерина Смирнова

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
лыжные гонки
logoКубок России
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoАнастасия Фалеева
Анастасия Кириллова
logoАнастасия Кулешова (Седова)
Ольга Сергеева
logoАлиса Жамбалова
Ольга Жолудева
Лариса Рясина
logoЕлизавета Шалабода
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoЕвгения Крупицкая
logoДарья Непряева
logoХристина Мацокина
Екатерина Смирнова
Елизавета Маслакова
Арина Каличева
Наталья Крамаренко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Главные новости
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Превц победил на этапе, Веллингер выиграл зачет Raw Air
24 минуты назад
Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Ардашев, Мальцев, Терентьев, Семиков, Вокуев пробегут «разделку» на 10 км классикой
53 минуты назад
Биатлонист Хедегарт о серебре на лыжном Кубке мира: «Возможно, мне надо пересмотреть свои приоритеты на следующий год»
18сегодня, 16:58
Норвежские прыгуны с трамплина могут сняться с оставшихся этапов Кубка мира на фоне скандала о манипуляциях с костюмами
18сегодня, 16:18
Юрий Бородавко: «Неделю назад у Большунова было хорошее физическое состояние. Надеюсь, что оно сохранилось»
4сегодня, 14:54
«Я разозлилась и подумала: это самое идиотское, что ты могла мне сказать». Андерссон о реакции на слова про месячные во время ЧМ
4сегодня, 14:40
Коростелев о падении в спринте: «Ребята сказали, будто мне сзади лыжи подбили. По личным ощущениям, такого не было»
3сегодня, 14:11
⚡️Лыжи. Кубок мира. Амундсен победил в коньковой «разделке» на 10 км, Хедегарт – 2-й, Клэбо – 3-й
91сегодня, 13:40
Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в слаломе, Макграт – 2-й, Бротен – 3-й
сегодня, 13:22
Наталья Терентьева: «Чувствую, что выхожу на дородовые кондиции. Уже с нетерпением жду следующий сезон»
сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Непряева вышла в лидеры, Смирнова – 2-я, Маслакова – 3-я
7сегодня, 15:45
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Амундсен вышел на 3-е место
22сегодня, 15:40
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 5-я
10сегодня, 15:39
Легков предложил провести свою гонку на Сахалине
78 марта, 07:51
8 и 9 марта пройдет Сахалинский марафон. Его пробегут более 1200 лыжников
7 марта, 09:08
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26