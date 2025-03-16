Лыжи. Кубок России. Терентьева, Сорина, Смирнова, Непряева, Кулешова, Фалеева выступят в классической «разделке» на 5 км
Терентьева, Сорина, Смирнова пробегут «разделку» на 5 км на Кубке России.
Лыжная гонка пройдет 16 марта в Сыктывкаре.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
7-й этап
Сыктывкар
Женщины
5 км, классический стиль, раздельный старт
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ»
Старт-лист
26. Анастасия Кириллова
32. Алена Баранова
33. Ольга Жолудева
34. Ольга Сергеева
36. Алиса Жамбалова
38. Лариса Рясина
42. Наталья Терентьева
44. Елизавета Шалабода
46. Анастасия Фалеева
48. Анастасия Кулешова
50. Татьяна Сорина
52. Елизавета Маслакова
54. Евгения Крупицкая
55. Христина Мацокина
56. Дарья Непряева
57. Наталья Крамаренко
58. Арина Каличева
60. Екатерина Смирнова
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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