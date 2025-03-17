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Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой (Sport Baza)

Артем Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой.

Команды проведут встречу в Москве 19 марта. 

По информации Sport Baza, именно 36-летний нападающий выйдет на поле с капитанской повязкой. 

Отмечается, что изначально предполагалось, что это будет последний матч Дзюбы в составе национальной команды. Однако теперь есть вероятность, что он примет участие и в игре против Замбии

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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