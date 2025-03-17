Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой (Sport Baza)
Артем Дзюба будет капитаном сборной России в матче с Гренадой.
Команды проведут встречу в Москве 19 марта.
По информации Sport Baza, именно 36-летний нападающий выйдет на поле с капитанской повязкой.
Отмечается, что изначально предполагалось, что это будет последний матч Дзюбы в составе национальной команды. Однако теперь есть вероятность, что он примет участие и в игре против Замбии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Sport Baza
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