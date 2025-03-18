Кучеров набрал 1+1 в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 95 очков в 63 играх в сезоне

Никита Кучеров набрал 1+1 в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой.

Форвард «Тампы » отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (2:0).

На счету 31-летнего россиянина стало 95 (29+66) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+15».

Он по-прежнему занимает 3-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая форвардам Нэтану Маккиннону («Колорадо», 103 очка в 68 играх) и Леону Драйзайтлю («Эдмонтон», 101 в 67).

Сегодня Кучеров (22:37, 3:57 – в большинстве, полезность «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и дважды промахнулся, сделал 2 блока и допустил 1 потерю.