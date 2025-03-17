Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 3-й, Кейн – 4-й, Дембеле – 5-й, Салах – 6-й, Винисиус – 9-й
Вингер «Ливерпуля» опустился на 6-е место в обновленном списке от Goal. Фаворитом на награду стал вингер «Барселоны» Рафинья.
Весь список выглядит так:
1. Рафинья Диас («Барселона»);
2. Килиан Мбаппе («Реал»);
3. Ламин Ямаль («Барселона»);
4. Харри Кейн («Бавария»);
5. Усман Дембеле («ПСЖ»);
6. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
7. Педри («Барселона»);
8. Роберт Левандовски («Барселона»);
9. Винисиус Жуниор («Реал»);
10. Джуд Беллингем («Реал»);
11. Джамал Мусиала («Бавария»);
12. Хулиан Альварес («Атлетико»);
13. Лаутаро Мартинес («Интер»);
14. Витинья («ПСЖ»);
15. Александер Исак («Ньюкасл»);
16. Майкл Олисе («Бавария»);
17. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);
18. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
19. Виктор Дьокереш («Спортинг»);
20. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд).
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