Рафинья – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Ямаль – 3-й, Кейн – 4-й, Дембеле – 5-й, Салах – 6-й, Винисиус – 9-й

Мохамед Салах выбыл из топ-5 фаворитов «Золотого мяча».

Вингер «Ливерпуля » опустился на 6-е место в обновленном списке от Goal. Фаворитом на награду стал вингер «Барселоны» Рафинья.

Весь список выглядит так:

1. Рафинья Диас («Барселона»);

2. Килиан Мбаппе («Реал»);

3. Ламин Ямаль («Барселона»);

4. Харри Кейн («Бавария»);

5. Усман Дембеле («ПСЖ»);

6. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

7. Педри («Барселона»);

8. Роберт Левандовски («Барселона»);

9. Винисиус Жуниор («Реал»);

10. Джуд Беллингем («Реал»);

11. Джамал Мусиала («Бавария»);

12. Хулиан Альварес («Атлетико»);

13. Лаутаро Мартинес («Интер»);

14. Витинья («ПСЖ»);

15. Александер Исак («Ньюкасл»);

16. Майкл Олисе («Бавария»);

17. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

18. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

19. Виктор Дьокереш («Спортинг»);

20. Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд).