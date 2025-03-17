НХЛ. «Тампа» примет «Филадельфию», «Бостон» сыграет с «Баффало», «Коламбус» – с «Нью-Джерси», «Миннесота» против «Лос-Анджелеса»
«Тампа» примет «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Бостон» сыграет с «Баффало», «Коламбус» – с «Нью-Джерси», «Торонто» будет противостоять «Калгари», «Миннесота» – «Лос-Анджелесу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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