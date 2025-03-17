НБА. «Миннесота» примет «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет с «Денвером» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять игр.

Обладатель самой продолжительной текущей победной серии (8) «Миннесота » постарается продлить ее в матче с «Индианой». Второй по этому показателю (7) «Голден Стэйт » примет «Денвер ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.