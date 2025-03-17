«Сибирь» вышла в плей-офф КХЛ. Клуб стал последним участником Кубка Гагарина-2025
«Сибирь» одержала 3-ю победу подряд и вышла в плей-офф Кубка Гагарина.
Команда тренера Вадима Епанчинцева обыграла «Барыс» (3:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Клуб из Новосибирска стал последним участником Кубка Гагарина-2025.
С 68 очками после 66 игр «Сибирь» занимает 7-е место в таблице Востока.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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