  • У Винисиуса 6+5 в 11 матчах сезона за клуб и сборную. Вингер «Реала» забил и сделал пас за Бразилию против Южной Кореи
Винисиус Жуниор сделал два результативных действия в матче с Южной Кореей.

Вингер забил и сделал голевую передачу в товарищеской игре за сборную Бразилии против команды Южной Кореи (5:0).

В активе футболиста теперь стало 6 голов и 5 результативных передач в 11 матчах за «Реал» и сборную в этом сезоне.

Подробную статистику Винисиуса можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
