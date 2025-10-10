Беллингем о психическом здоровье: «Спортсмен может тяжело реагировать на ненависть. Каждый имеет право на мнение, но должны быть пределы ужасным вещам, которые можно говорить»
Джуд Беллингем высказался по вопросу проблем ментального здоровья.
«Мнение о том, что спортсмены должны просто заткнуться и расслабиться, уже устарело. Спортсмен получает невероятную любовь.
Но на каждого человека или людей, которые тебя любят, найдутся те, кто тебя презирает из-за команды, за которую ты играешь, или из-за твоих поступков.
Спортсмен может тяжело переживать ненависть, и я искренне сочувствую тем, кто борется с проблемами психического здоровья.
Каждый имеет право на свое мнение о спорте, но должны быть пределы тем ужасным вещам, которые можно говорить.
Не знаю, как это можно ограничить в социальных сетях, но считаю, что поддержка спортсменов важна», – сказал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем в своем обращении во Всемирный день психического здоровья.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
