  • Беллингем о психическом здоровье: «Спортсмен может тяжело реагировать на ненависть. Каждый имеет право на мнение, но должны быть пределы ужасным вещам, которые можно говорить»
Беллингем о психическом здоровье: «Спортсмен может тяжело реагировать на ненависть. Каждый имеет право на мнение, но должны быть пределы ужасным вещам, которые можно говорить»

Джуд Беллингем высказался по вопросу проблем ментального здоровья.

«Мнение о том, что спортсмены должны просто заткнуться и расслабиться, уже устарело. Спортсмен получает невероятную любовь.

Но на каждого человека или людей, которые тебя любят, найдутся те, кто тебя презирает из-за команды, за которую ты играешь, или из-за твоих поступков.

Спортсмен может тяжело переживать ненависть, и я искренне сочувствую тем, кто борется с проблемами психического здоровья.

Каждый имеет право на свое мнение о спорте, но должны быть пределы тем ужасным вещам, которые можно говорить.

Не знаю, как это можно ограничить в социальных сетях, но считаю, что поддержка спортсменов важна», – сказал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем в своем обращении во Всемирный день психического здоровья.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
