Фото
69

Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Шоу состоится в конце июня

Алина Загитова представит в Петербурге собственное ледовое шоу «Ассоль».

«Друзья, наконец я могу рассказать вам о своем новом проекте! Мы запустили продажу билетов на мое собственное ледовое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль».

Оно пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня.

Как можно догадаться, шоу по мотивам повести Грина «Алые паруса». Вместе со мной на лед выйдут олимпийские чемпионы Дима Соловьев, Артур Гачинский. (Гачинский не является олимпийским чемпионом – Спортс’‘). Пока больше не расскажу ничего, но поверьте, это будет грандиозно красиво.

Всего три дня, пять показов. Билеты можно купить на сайте Kassir.ru. Успевайте! И до встречи в летнем Петербурге, между ПМЭФ и «Алыми парусами», – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

ПРИМЕЧАНИЕ: изначально среди участников шоу была указана Аделина Сотникова, но затем пост был отредактирован.

Загитова покидает Кубок Первого канала: запомнилась там не только перепалкой с Медведевой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: страница Алины Загитовой
женское катание
logoАлина Загитова
ледовые шоу
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«И пусть не всегда эти слова удачно сложены в предложения». Загитова победила в номинации «Голос года» по версии «Р-Спорт», опередив Дзюбу и Вяльбе
10916 января, 11:35
Шоу Тутберидзе с участием Петросян и Акатьевой пройдет 15 марта в Минске. Дата пересекается с Кубком Первого канала в Челябинске
20115 января, 14:21
Загитова, Медведева, Туктамышева, Петросян, Бойкова и Козловский выступят в шоу Тутберидзе в Ташкенте
15513 января, 09:18
Главные новости
Полина Тихонова пробуется в танцах на льду в группе Алексея Горшкова
410 минут назад
Александр Галлямов приступит к легким тренировкам в начале апреля («Спорт-Экспресс»)
10сегодня, 08:06
Волосожар о возможном допуске россиян к Олимпиаде: «Всегда верю во все хорошее. Надеюсь, что и этот путь мы пройдем и выйдем победителями»
1сегодня, 07:05
Косторная о Кубке Первого канала: «Гущину очень жаль, не поняла некоторых высказываний в ее адрес от команды. Понимаю, могло вылететь лишнее, но меня это дико оскорбило»
115сегодня, 06:22
Алена Косторная: «Мы вернемся на соревнования в 2026 году. Планы пока не менялись»
71сегодня, 06:12
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: турнир шоу-программ «Русский вызов» пройдет в марте
22410 марта, 06:01
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: чемпионат мира пройдет в марте, World Team Trophy – в апреле
56сегодня, 06:00
Татьяна Тарасова: «Возможно, Загитова займется чем-то иным, тем, что ей сейчас интересно. Каждый сам строит свою жизнь и решает, где ему работать»
9вчера, 19:19
Алина Загитова: «Завтра расскажу все о своем новом проекте! Следите за новостями»
45вчера, 17:48
Кира Трофимова исполнила сальто на тренировке
48вчера, 17:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Косторная и Куница исполнили показательный номер на Кубке по конькобежному спорту
22вчера, 20:18
Татьяна Тарасова: «Тюков был фанатом своего дела. Они с женой Валей любили и обожали фигурное катание»
27 марта, 13:48
Ишмуратова о Валиевой: «Она показала борцовский характер на ОИ, когда на нее со всех сторон лилась информация о нарушении. Не всякий сможет после этого выйти на лед»
112 марта, 20:59
Мария Фефелова: «Провели сезон очень хорошо, добились всего, чего хотели»
28 февраля, 14:34
Худайбердиева о шансах Степановой и Букина на ОИ-2026: «Без русского судьи нам будет сложно. Возможно, то, как они прокатаются, будет оценено чуть ниже, чем есть на самом деле»
927 февраля, 14:16
Лим Ын Су: «Были дни, когда фигурное катание казалось мне причиной всех несчастий. И что я могла бы стать счастливее, если бы не пошла по этому пути»
927 февраля, 08:31
Чемпионат мира среди юниоров-2025. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Гримм и Савицкий – 3-и
526 февраля, 20:28
Кондратюк о желании поставить программу: «Очень хотел бы, но чувствую, что не готов. Пока покатаемся и наберемся опыта»
923 февраля, 14:46
Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
523 февраля, 08:49
Ирина Роднина: «Нужно ли нам возвращение западных брендов? Здесь нужно отталкиваться от общих выгоды и интереса. Лично я не страдала ни по одному из них»
1021 февраля, 19:55