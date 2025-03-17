Алина Загитова представит рок-мюзикл на льду «Ассоль» в Санкт-Петербурге. Шоу состоится в конце июня

Алина Загитова представит в Петербурге собственное ледовое шоу «Ассоль».

«Друзья, наконец я могу рассказать вам о своем новом проекте! Мы запустили продажу билетов на мое собственное ледовое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль».

Оно пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 27, 28 и 29 июня.

Как можно догадаться, шоу по мотивам повести Грина «Алые паруса». Вместе со мной на лед выйдут олимпийские чемпионы Дима Соловьев, Артур Гачинский. (Гачинский не является олимпийским чемпионом – Спортс’‘). Пока больше не расскажу ничего, но поверьте, это будет грандиозно красиво.

Всего три дня, пять показов. Билеты можно купить на сайте Kassir.ru. Успевайте! И до встречи в летнем Петербурге, между ПМЭФ и «Алыми парусами», – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

ПРИМЕЧАНИЕ: изначально среди участников шоу была указана Аделина Сотникова, но затем пост был отредактирован.

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