«Барселона» подаст апелляцию на решение о проведении матча 27 марта. «Осасуну» тоже не устраивает эта дата

В «Барселоне» недовольны выбором даты проведения матча с «Осасуной».

Напомним, игра 27-го тура Ла Лиги должна была состояться 8 марта, но ее перенесли из-за смерти члена медицинского штаба каталонцев Карлеса Миньярро. Сегодня Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщила, что встреча этих команд состоится 27 марта .

Это решение лига объяснила тем, что перенесенный матч должен пройти в первое свободное окно.

Оба клуба недовольны выбором этой даты, поскольку не все игроки успеют вернуться из своих сборных. По информации Marca, «Барселона » в ближайшие часы подаст апелляцию.

«Барселона» сыграет с «Осасуной» 27 марта, матч перенесли из-за смерти врача каталонцев. У Араухо и Рафиньи матчи сборных 25-26-го