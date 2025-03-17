«Барселона» подаст апелляцию на решение о проведении матча 27 марта. «Осасуну» тоже не устраивает эта дата
В «Барселоне» недовольны выбором даты проведения матча с «Осасуной».
Напомним, игра 27-го тура Ла Лиги должна была состояться 8 марта, но ее перенесли из-за смерти члена медицинского штаба каталонцев Карлеса Миньярро. Сегодня Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщила, что встреча этих команд состоится 27 марта.
Это решение лига объяснила тем, что перенесенный матч должен пройти в первое свободное окно.
Оба клуба недовольны выбором этой даты, поскольку не все игроки успеют вернуться из своих сборных. По информации Marca, «Барселона» в ближайшие часы подаст апелляцию.
«Барселона» сыграет с «Осасуной» 27 марта, матч перенесли из-за смерти врача каталонцев. У Араухо и Рафиньи матчи сборных 25-26-го
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости