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«Барселона» подаст апелляцию на решение о проведении матча 27 марта. «Осасуну» тоже не устраивает эта дата

В «Барселоне» недовольны выбором даты проведения матча с «Осасуной».

Напомним, игра 27-го тура Ла Лиги должна была состояться 8 марта, но ее перенесли из-за смерти члена медицинского штаба каталонцев Карлеса Миньярро. Сегодня Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщила, что встреча этих команд состоится 27 марта

Это решение лига объяснила тем, что перенесенный матч должен пройти в первое свободное окно. 

Оба клуба недовольны выбором этой даты, поскольку не все игроки успеют вернуться из своих сборных. По информации Marca, «Барселона» в ближайшие часы подаст апелляцию.

«Барселона» сыграет с «Осасуной» 27 марта, матч перенесли из-за смерти врача каталонцев. У Араухо и Рафиньи матчи сборных 25-26-го

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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