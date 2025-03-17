Медведев после «Спартака»: «Если бы с нашей системой ВАР выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты»

Александр Медведев раскритиковал систему ВАР после матча «Зенита» со «Спартаком».

«Зенит» уступил «Спартаку » (1:2) в 21-м туре Мир РПЛ .

Второй гол красно-белых на 90-й минуте забил хавбек Кристофер Мартинс . После консультаций с помощниками на ВАР на предмет возможного офсайда главный арбитр Сергей Иванов засчитал мяч.

«Не набегали, не натворили, не наударяли.



Насчет судейства, хотя мы знаем, что этот разговор ни к чему не ведет, тем не менее: если бы с нашей системой ВАР выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .

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