Медведев после «Спартака»: «Если бы с нашей системой ВАР выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты»
Александр Медведев раскритиковал систему ВАР после матча «Зенита» со «Спартаком».
«Зенит» уступил «Спартаку» (1:2) в 21-м туре Мир РПЛ.
Второй гол красно-белых на 90-й минуте забил хавбек Кристофер Мартинс. После консультаций с помощниками на ВАР на предмет возможного офсайда главный арбитр Сергей Иванов засчитал мяч.
«Не набегали, не натворили, не наударяли.
Насчет судейства, хотя мы знаем, что этот разговор ни к чему не ведет, тем не менее: если бы с нашей системой ВАР выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
«Спартак» использовал ошибки Семака. Слабейший матч «Зенита»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости