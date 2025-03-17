«Зенит» обратится в ЭСК РФС по двум эпизодам матча со «Спартаком»: «По голу из вне игры и вытащенной и не предъявленной второй желтой карточке»

«Зенит» обратится в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».

Петербургский клуб потерпел поражение со счетом 1:2 в 21-м туре Мир РПЛ .

Второй гол красно-белых на 90-й минуте забил хавбек Кристофер Мартинс. После консультаций с помощниками на ВАР на предмет возможного офсайда главный арбитр Сергей Иванов засчитал мяч.

Председатель правления «Зенита » Александр Медведев ответил на вопрос ТАСС о том, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС: «Будет».

«Обратимся в ЭСК по голу из вне игры, а также вытащенной и не предъявленной второй желтой карточке», – уточнил Медведев для РИА Новости.

Медведев после «Спартака»: «Если бы с нашей системой ВАР выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты»