«Барселона» сыграет с «Осасуной» 27 марта, матч перенесли из-за смерти врача каталонцев. Араухо и Рафинья должны сыграть за сборные 25-26-го
Названа новая дата проведения матча «Барселона» – «Осасуна».
Напомним, игра 27-го тура Ла Лиги должна была состояться 8 марта, но ее перенесли из-за смерти члена медицинского штаба каталонцев Карлеса Миньярро.
Сегодня Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) сообщила, что встреча этих команд состоится 27 марта.
«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 60 очков после 27 матчей. «Осасуна» занимает 14-е место с 33 баллами.
Отметим, что матч сборной Бразилии, за которую выступает полузащитник каталонцев Рафинья, против Аргентины в рамках квалификации ЧМ-2026 состоится в ночь на 26 марта, а игра Уругвая, в составе которой играет защитник Рональд Араухо, с Боливией пройдет поздно вечером 25-го.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт RFEF
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