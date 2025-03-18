Задоров подрался с Гринуэем после хита против Томпсона в матче «Бостона» и «Баффало». Это 7-й бой Никиты в сезоне, он лидер НХЛ по штрафу – 133 минуты в 69 играх

Никита Задоров подрался с Джорданом Гринуэем в матче «Бостона» и «Баффало».

Эпизод произошел в первом периоде игры регулярного чемпионата НХЛ между «Брюинс» и «Сэйбрс» (2:3 ОТ).

Россиянин применил силовой прием против форварда Тейджа Томпсона , а затем принял вызов от Джордана Гринуэя .

76% посетителей портала Hockey Fights отдали победу в драке Задорову .

Этот бой стал для Никиты уже 7-м в текущем сезоне НХЛ . Он лидирует в лиге по числу штрафных минут – 133 в 69 играх.

Сегодня Задоров (22:27, 4:51 – в меньшинстве, полезность «0») также отметился 2 бросками в створ и 3 блоками.