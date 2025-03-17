КДК может наказать «Спартак» за оскорбительные кричалки болельщиков и использование ими пиротехники на матче с «Зенитом»

«Спартак» могут наказать за поведение болельщиков на матче с «Зенитом».

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ .

«Болельщики «Спартака » использовали пиротехнические изделия, две дымовые шашки. Болельщики хозяев также бросали предметы на прилегающие к полю территории.

Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные и ненормативные выражения. Это седьмое нарушение в сезоне у клуба.

Рассмотрим выход за пределы техзоны тренера «Спартака» Ненада Сакича, главного тренера «Зенита » Сергея Семака и тренера Вильяма Оливейры .

И рассмотрим неподобающее поведение хозяев – четыре предупреждение у футболистов и два у официальных представителей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.