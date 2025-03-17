КДК может наказать «Спартак» за оскорбительные кричалки болельщиков и использование ими пиротехники на матче с «Зенитом»
«Спартак» могут наказать за поведение болельщиков на матче с «Зенитом».
Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ.
«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнические изделия, две дымовые шашки. Болельщики хозяев также бросали предметы на прилегающие к полю территории.
Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные и ненормативные выражения. Это седьмое нарушение в сезоне у клуба.
Рассмотрим выход за пределы техзоны тренера «Спартака» Ненада Сакича, главного тренера «Зенита» Сергея Семака и тренера Вильяма Оливейры.
И рассмотрим неподобающее поведение хозяев – четыре предупреждение у футболистов и два у официальных представителей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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