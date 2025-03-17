Глава «Локо» Нагорных: «Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно. Иностранцы сами понимают, что их победы полноценны не до конца»
Юрий Нагорных считает, что уровень мирового спорта снизился из-за бана России.
«В возвращении российских спортсменов заинтересованы мы в первую очередь. Но и не только мы. Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно.
Кому-то, может, нравится, что разбор медалей увеличился, больше стран получают призы. Но общий уровень и интерес спонсоров снизились. Сами зарубежные спортсмены понимают, что их победы полноценны не до конца.
Уверены, что мнение спортсменов, спортивных чиновников приведет к восстановлению российских спортсменов», – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости