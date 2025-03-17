Глава «Локо» Нагорных: «Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно. Иностранцы сами понимают, что их победы полноценны не до конца»

Юрий Нагорных считает, что уровень мирового спорта снизился из-за бана России.

«В возвращении российских спортсменов заинтересованы мы в первую очередь. Но и не только мы. Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно.

Кому-то, может, нравится, что разбор медалей увеличился, больше стран получают призы. Но общий уровень и интерес спонсоров снизились. Сами зарубежные спортсмены понимают, что их победы полноценны не до конца.

Уверены, что мнение спортсменов, спортивных чиновников приведет к восстановлению российских спортсменов», – сказал председатель совета директоров «Локомотива ».