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  • Глава «Локо» Нагорных: «Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно. Иностранцы сами понимают, что их победы полноценны не до конца»
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Глава «Локо» Нагорных: «Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно. Иностранцы сами понимают, что их победы полноценны не до конца»

Юрий Нагорных считает, что уровень мирового спорта снизился из-за бана России.

«В возвращении российских спортсменов заинтересованы мы в первую очередь. Но и не только мы. Без российских спортсменов мировой спорт выглядит несколько ущербно.

Кому-то, может, нравится, что разбор медалей увеличился, больше стран получают призы. Но общий уровень и интерес спонсоров снизились. Сами зарубежные спортсмены понимают, что их победы полноценны не до конца.

Уверены, что мнение спортсменов, спортивных чиновников приведет к восстановлению российских спортсменов», – сказал председатель совета директоров «Локомотива». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЮрий Нагорных
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
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