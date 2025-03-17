Матеу Лаос признал, что ошибочно отменил гол Месси «Атлетико» в последнем туре Ла Лиги-2013/14. «Барса» не стала чемпионом
Матеу Лаос судил матч «Барселоны» и «Атлетико» в последнем туре сезона Ла Лиги-2013/14 (1:1). «Матрасники» стали чемпионами Испании, опередив «блауграну» и «Реал» на 3 очка.
На 66-й минуте арбитр отменил гол Лионеля Месси, зафиксировав офсайд, хотя последним мяча коснулся не партнер аргентинца Франсеск Фабрегас, а защитник мадридцев Хуанфран.
«Я ошибся. «Барселона» и «Атлетико» в последнем туре показали равную борьбу практически по всем показателям, и был один момент, в котором мы не увидели касание Хуанфрана.
С той точки, где я стоял, это было невозможно определить. Я был готов поспорить на все 20 пальцев рук и ног, что Сеск коснулся мяча.
Ответственность всегда лежала на помощнике судьи, но в этой игре речь шла о командной синергии, и единственным человеком, ответственным за это решение, был я», – сказал Матеу Лаос в эфире Cadena COPE.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий