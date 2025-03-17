Матеу Лаос признал, что ошибочно отменил гол Месси «Атлетико» в последнем туре Ла Лиги-2013/14. «Барса» не стала чемпионом

Антонио Матеу Лаос признал ошибку, которая стоила «Барселоне» чемпионства.

Матеу Лаос судил матч «Барселоны» и «Атлетико» в последнем туре сезона Ла Лиги-2013/14 (1:1). «Матрасники» стали чемпионами Испании , опередив «блауграну» и «Реал» на 3 очка.

На 66-й минуте арбитр отменил гол Лионеля Месси , зафиксировав офсайд, хотя последним мяча коснулся не партнер аргентинца Франсеск Фабрегас , а защитник мадридцев Хуанфран.

«Я ошибся. «Барселона » и «Атлетико » в последнем туре показали равную борьбу практически по всем показателям, и был один момент, в котором мы не увидели касание Хуанфрана.

С той точки, где я стоял, это было невозможно определить. Я был готов поспорить на все 20 пальцев рук и ног, что Сеск коснулся мяча.

Ответственность всегда лежала на помощнике судьи, но в этой игре речь шла о командной синергии, и единственным человеком, ответственным за это решение, был я», – сказал Матеу Лаос в эфире Cadena COPE.