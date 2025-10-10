Боец MMA Хамитов о поражении молодежки Казахстана от Андорры (0:1): «Закрыть футбол я говорил 10 лет назад! А вы мне не верили»

Куат Хамитов призвал закрыть футбол в Казахстане.

Боец ММА отреагировал на поражение молодежной сборной Казахстана от команды Андорры (0:1) в матче отборочного раунда молодежного ЧМ-2027.

«Я вам 10 лет назад говорил закрыть футбол! А вы мне не верили», – написал Куат Хамитов в комментарии к публикации в социальной сети аккаунта kzsports.

Казахстан располагается на пятом месте в группе D с тремя очками. Андорра идет на шестой строчке с аналогичным количеством очков, уступая Казахстану по дополнительным показателям.