Перес просил CSD разрешить «Барсе» зарегистрировать Ольмо. Президент «Реала» рассказал об этом игроку и руководству каталонцев (El Confidencial)
Напомним, 8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.
По информации Catalunya Ràdio, свою роль в этом решении сыграл Флорентино Перес – он позвонил главе CSD Хосе Мануэлю Родригесу Урибесу и высказал соответствующую просьбу.
Утверждается, что президент «Реала» сделал это для того, чтобы «помочь своему партнеру Жоану Лапорте и заодно показать Хавьеру Тебасу, кто главный в правительстве, а не в испанском футболе».
El Confidencial добавляет, что Перес спокойно признался в этом руководству «Барселоны» на встрече, которая проходила в Саудовской Аравии перед финалом Суперкубка Испании. Он также рассказал об этом самому Ольмо в подтрибунном помещении стадиона.
Глава Ла Лиги Тебас: «Я болею за «Реал», но не за Переса – часть фанатов ошибается, восхищаясь всем, что он делает. Говорят, Ольмо играет за «Барсу» благодаря Флорентино»
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