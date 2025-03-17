Перес просил CSD разрешить «Барсе» зарегистрировать Ольмо. Президент «Реала» рассказал об этом игроку и руководству каталонцев (El Confidencial)

Президент «Реала» помог «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо.

Напомним, 8 января Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

По информации Catalunya Ràdio, свою роль в этом решении сыграл Флорентино Перес – он позвонил главе CSD Хосе Мануэлю Родригесу Урибесу и высказал соответствующую просьбу.

Утверждается, что президент «Реала » сделал это для того, чтобы «помочь своему партнеру Жоану Лапорте и заодно показать Хавьеру Тебасу , кто главный в правительстве, а не в испанском футболе».

El Confidencial добавляет, что Перес спокойно признался в этом руководству «Барселоны» на встрече, которая проходила в Саудовской Аравии перед финалом Суперкубка Испании. Он также рассказал об этом самому Ольмо в подтрибунном помещении стадиона.

Глава Ла Лиги Тебас: «Я болею за «Реал», но не за Переса – часть фанатов ошибается, восхищаясь всем, что он делает. Говорят, Ольмо играет за «Барсу» благодаря Флорентино»