Дзюба о вызове в сборную: «Мне написали, что Карпин должен позвонить – я думал, пранк какой-то. Потом он набрал, мы поболтали – я просто обалдел, даже поверить не мог»

Артем Дзюба рассказал, как узнал о вызове в сборную России.

– Можешь вспомнить о вызове в сборную? Звонок, что было у тебя, что ты делал?

– У нас был, по-моему, выходной... А, вечерняя тренировка. Я дома сидел, в Тольятти там снял, было часов 12 или час. Мне написали, что сейчас Валерий Георгиевич должен позвонить. Я такой: пффф, ну пранк какой-то, думал. Ну не может быть такого.

И все. И потом Валерий Георгиевич мне пишет: занят, нет? Я говорю: нет. Он мне набирает, и мы поболтали. Минут 15-20 просто обалдел, если честно, я даже не мог поверить. Думал, что это какой-то то ли сон, то ли что. Долго ждал, мечтал и в какой-то момент даже уже не верил, если честно.

Но окружение, близкие верили в это. Поэтому такой приятный вообще был подарок, – сказал нападающий «Акрона ».