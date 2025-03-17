«Вашингтон» вернул трон из шайб в честь Овечкина на арену. Клуб объявил о создании фильтра для TikTok и фресок, счетчики c числом голов установят по всему городу
Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (887 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 8 шайб, чтобы побить рекорд.
Сегодня «Вашингтон» объявил о нескольких акциях для болельщиков в поддержку Овечкина и его погони за рекордом.
На домашнюю арену клуба вернут трон из шайб. На нем установлен световой индикатор, который будет показывать, сколько голов осталось до того, как Овечкин побьет рекорд. Счетчики c числом голов также будут установлены по всему городу Вашингтон и округу Колумбия.
Кроме того, болельщикам предлагается сделать фотографии у экспозиции с памятными вещами Овечкина с матчей.
Клуб такэе сообщил о создании фресок в честь Овечкина, фильтра для TikTok и других онлайн-акциях.
Фото: официальный сайт «Вашингтона»
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