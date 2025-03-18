Василевский сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 21 бросок «Филадельфии». Это его 39-й матч на ноль в регулярках НХЛ

Андрей Василевский сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 21 бросок «Филадельфии».

Вратарь «Тампы » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (2:0).

В текущем сезоне у 30-летнего россиянина 32 победы в 53 играх при 92,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,24.

По числу игр на ноль (5) Андрей делит 2-е место в лиге с Игорем Шестеркиным из «Рейнджерс», впереди только Коннор Хеллибак из «Виннипега» (6).

В целом в рамках регулярок у Василевского 39 шатаутов в 530 играх.