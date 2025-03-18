Василевский сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 21 бросок «Филадельфии». Это его 39-й матч на ноль в регулярках НХЛ
Андрей Василевский сделал 5-й шатаут в сезоне, отразив 21 бросок «Филадельфии».
Вратарь «Тампы» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (2:0).
В текущем сезоне у 30-летнего россиянина 32 победы в 53 играх при 92,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,24.
По числу игр на ноль (5) Андрей делит 2-е место в лиге с Игорем Шестеркиным из «Рейнджерс», впереди только Коннор Хеллибак из «Виннипега» (6).
В целом в рамках регулярок у Василевского 39 шатаутов в 530 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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