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  • Гурцкая о Дзюбе в сборной: «Не нравится, что Валеру нагнули. Решение принято под давлением, кажется. Думаете, Карпин лежал дома и думал: «Надо обыграть Гренаду и Замбию – без Дзюбы это не сделаем»?»
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Гурцкая о Дзюбе в сборной: «Не нравится, что Валеру нагнули. Решение принято под давлением, кажется. Думаете, Карпин лежал дома и думал: «Надо обыграть Гренаду и Замбию – без Дзюбы это не сделаем»?»

Агент Гурцкая допустил, что Карпина вынудили вызвать Артема Дзюбу в сборную.

Нападающий «Акрона» получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии.

– Вы рад возвращению Дзюбы в сборную?

– Мне вообще, честно, все равно. Я не рад, потому что мне кажется, что это решение принято под давлением.

– Под чьим?

– Под давлением РФС.

– А зачем это РФС?

– Ну просто, привлечь…

– Стадион собрать?

– Я не уверен, что Артем Дзюба может сейчас собрать стадион доброжелателей. Если бы там были недоброжелатели, те, кто может плюнуть, – там бы полный стадион собрался.

Мне не нравится, что Валеру нагнули.

– Кто его нагнул? Он же сам на это пошел.

– Вы думаете, он лежал дома и думал: «Надо обязательно обыграть Гренаду и Замбию, и без Дзюбы мы это не сделаем никак»?

Я не знаю, почему он не отказал, кто его просил, мог ли он отказать, – сказал агент Тимур Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Тимур Гурцкая
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
Это футбол, брат!
logoсборная Гренады
logoВалерий Карпин
logoАкрон
logoСборная Замбии по футболу
logoСборная России по футболу
logoРФС
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