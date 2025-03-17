Гурцкая о Дзюбе в сборной: «Не нравится, что Валеру нагнули. Решение принято под давлением, кажется. Думаете, Карпин лежал дома и думал: «Надо обыграть Гренаду и Замбию – без Дзюбы это не сделаем»?»
Нападающий «Акрона» получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии.
– Вы рад возвращению Дзюбы в сборную?
– Мне вообще, честно, все равно. Я не рад, потому что мне кажется, что это решение принято под давлением.
– Под чьим?
– Под давлением РФС.
– А зачем это РФС?
– Ну просто, привлечь…
– Стадион собрать?
– Я не уверен, что Артем Дзюба может сейчас собрать стадион доброжелателей. Если бы там были недоброжелатели, те, кто может плюнуть, – там бы полный стадион собрался.
Мне не нравится, что Валеру нагнули.
– Кто его нагнул? Он же сам на это пошел.
– Вы думаете, он лежал дома и думал: «Надо обязательно обыграть Гренаду и Замбию, и без Дзюбы мы это не сделаем никак»?
Я не знаю, почему он не отказал, кто его просил, мог ли он отказать, – сказал агент Тимур Гурцкая в выпуске «Это футбол, брат!».
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