Сычев о «Локо» среди лидеров: «А кого удивляет это? Галактионов качественно работает. Необязательно покупать легионеров за 30 млн – можно усиливаться и свободными агентами из «Химок»
Дмитрий Сычев высказался о 3-м месте «Локомотива» в турнирной таблице Мир РПЛ.
Железнодорожники набрали 23 очка в 11 матчах, столько же у идущего вторым «Краснодара». На счету лидирующего ЦСКА 24 очка.
«А кого удивляет это? Меня, например, не удивляет. Если бы еще не потеряли очки с «Ростовом», «Крыльями», махачкалинским «Динамо», представляете, какой отрыв бы был?
Чтобы сейчас говорили, если бы «Локомотив» шел первым с отрывом плюс пять очков? Михаил Галактионов проводит качественную работу.
Спортивный блок показывает, что необязательно покупать за 30 миллионов легионеров – можно усиливаться и свободными агентами из «Химок», – сказал экс-нападающий «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
