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  • Мичков остался без очков в 5-м матче подряд. У него 2 броска и 1 хит за 16:50 против «Тампы» при 6:29 в большинстве
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Мичков остался без очков в 5-м матче подряд. У него 2 броска и 1 хит за 16:50 против «Тампы» при 6:29 в большинстве

Матвей Мичков остался без очков в 5-м матче подряд.

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (0:2).

На счету 20-летнего россиянина 47 очков в 67 играх в текущем сезоне при полезности «минус 16». Серия игр без голов продлилась до 6, без очков – до 5.

Сегодня Матвей (16:50, 6:29 – в большинстве, полезность «0») отметился 2 бросками в створ (еще дважды промахнулся) и 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.

Опубликовал: Александр Балабанов
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
logoФиладельфия
logoМатвей Мичков
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