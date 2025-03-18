Мичков остался без очков в 5-м матче подряд. У него 2 броска и 1 хит за 16:50 против «Тампы» при 6:29 в большинстве
Матвей Мичков остался без очков в 5-м матче подряд.
Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (0:2).
На счету 20-летнего россиянина 47 очков в 67 играх в текущем сезоне при полезности «минус 16». Серия игр без голов продлилась до 6, без очков – до 5.
Сегодня Матвей (16:50, 6:29 – в большинстве, полезность «0») отметился 2 бросками в створ (еще дважды промахнулся) и 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
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