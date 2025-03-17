«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Континента

«Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Континента.

Приз вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Адмирал » (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Таким образом, «Локомотив » набрал 98 очков после 66 матчей и стал недосягаем для конкурентов.

Рекордсменом является ЦСКА , который выигрывал регулярный чемпионат 6 раз, у СКА 3 трофея, у «Динамо » – 2, «Салават Юлаев », «Авангард » и «Трактор » выигрывали трофей по одному разу.