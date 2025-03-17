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«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Континента

«Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Континента.

Приз вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ. 

Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Адмирал» (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Таким образом, «Локомотив» набрал 98 очков после 66 матчей и стал недосягаем для конкурентов.

Рекордсменом является ЦСКА, который выигрывал регулярный чемпионат 6 раз, у СКА 3 трофея, у «Динамо» – 2, «Салават Юлаев», «Авангард» и «Трактор» выигрывали трофей по одному разу. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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Кубок Континента
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