«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Континента
«Локомотив» впервые в истории стал обладателем Кубка Континента.
Приз вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Игоря Никитина обыграла «Адмирал» (4:1) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Таким образом, «Локомотив» набрал 98 очков после 66 матчей и стал недосягаем для конкурентов.
Рекордсменом является ЦСКА, который выигрывал регулярный чемпионат 6 раз, у СКА 3 трофея, у «Динамо» – 2, «Салават Юлаев», «Авангард» и «Трактор» выигрывали трофей по одному разу.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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