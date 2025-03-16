Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Ардашев, Мальцев, Терентьев, Семиков, Вокуев пробегут «разделку» на 10 км классикой
Большунов, Коростелев, Ардашев пробегут «разделку» на 10 км на Кубке России.
Лыжная гонка пройдет 16 марта в Сыктывкаре.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25
7-й этап
Сыктывкар
Мужчины
10 км, классический стиль, раздельный старт
Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ»
Старт-лист
26. Андрей Краснов
32. Евгений Белов
33. Владислав Осипов
34. Алексей Червоткин
36. Андрей Ларьков
38. Андрей Собакарев
41. Константин Тиунов
42. Ермил Вокуев
44. Александр Терентьев
50. Илья Порошкин
51. Андрей Феллер
52. Евгений Семяшкин
53. Денис Филимонов
54. Александр Большунов
56. Артем Мальцев
58. Савелий Коростелев
60. Сергей Ардашев
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжам в Сыктывкаре
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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