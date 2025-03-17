В Тюмени пропал журналист Александр Круглов, приехавший освещать чемпионат России по биатлону. Он не выходит на связь с 12 марта
Спортивный журналист Александр Круглов пропал в Тюмени.
Круглов приехал в этот город освещать чемпионат России по биатлону. Турнир проходил с 13 по 16 марта.
С 12 марта журналист перестал выходить на связь. Его разыскивают волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Александр приехал на соревнования по биатлону в Тюмень и пропал. Последний раз мужчину видели 12 марта 2025 года днем в Восточном районе города. До сих пор его местоположение неизвестно.
Заявка на поиск на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поступила 16 марта 2025 года и сразу взята в работу», – рассказали в пресс-службе отряда.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
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