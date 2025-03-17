Карпин о вызове Дзюбы в сборную: «Он больше всех из российских нападающих забил в весенней части РПЛ, что вам еще надо? Раньше он не забивал в каждой игре»
Нападающий «Акрона» получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи против сборных Гренады и Замбии.
– Видели ли вы вживую игры «Акрона»?
– Смотрел только тогда, когда с ними играли. Только по телевизору? Да.
– Как можете оценить то, что сделал Артем Дзюба?
– Вот вам оценка. Мало? Он приглашен в сборную. Еще какая оценка вам нужна?
– Вы сказали, что он своими действиями заслужил приглашение.
– Как минимум он больше всех из российских нападающих забил в весенней части чемпионата. Что еще надо вам?
– Раньше вы говорили про возраст.
– Раньше он и не забивал в каждой игре.
– С кем обсуждали шаг пригласить его?
– Сначала с тренерским штабом. Я предложил пригласить его, сказал: «Давайте пригласим, Артем выглядит неплохо».
– Вы были инициатором?
– Да.
– Были ли те, кто вас отговаривал?
– Нет, никто не отговаривал.
– Дзюбы не было в расширенном составе. Получается, он за 10 дней успел вас переубедить?
– Да, он в туре забил, еще и в Кубке, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
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