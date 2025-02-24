«Мерседес» представил болид-2025

«Мерседес » показал новую машину «Формулы-1» W16 в Бахрейне, перед предсезонными тестами.

Тесты пройдут 26-28 февраля на трассе «Сахир».

Ранее немецкая команда продемонстрировала расцветку на общем шоу в Лондоне. Выступать за «Мерседес» в 2025 году будут Джордж Расселл и новичок «Ф-1» Андреа Кими Антонелли .

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Фото: соцсети команды «Мерседес»