«Мерседес» представил болид-2025
«Мерседес» показал новую машину «Формулы-1» W16 в Бахрейне, перед предсезонными тестами.
Тесты пройдут 26-28 февраля на трассе «Сахир».
Ранее немецкая команда продемонстрировала расцветку на общем шоу в Лондоне. Выступать за «Мерседес» в 2025 году будут Джордж Расселл и новичок «Ф-1» Андреа Кими Антонелли.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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