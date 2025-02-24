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  • Ибрагимович о роли в «Милане»: «Я телохранитель, защищаю клуб. Пусть стреляют в меня – я дважды выстрелю в ответ. Если ты 10 лет прожил в условиях войны, то никого не боишься»
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Ибрагимович о роли в «Милане»: «Я телохранитель, защищаю клуб. Пусть стреляют в меня – я дважды выстрелю в ответ. Если ты 10 лет прожил в условиях войны, то никого не боишься»

Златан Ибрагимович рассказал о своей роли в «Милане».

«Знаете что? Моя роль не имеет значения. Главное – это «Милан. Мы хотим, чтобы «Милан» был успешным. Все, что мы здесь делаем, мы делаем ради «Милана». Здесь нет проявления эго, по крайней мере, с моей стороны. Я говорю, что это не театр одного актера.

Я предпочитаю оставаться в тени, я даже не хочу, чтобы мне что-то ставили в заслугу. Поверьте мне, я сказал ребятам: я даже не хочу появляться на фото или видео. Поверьте мне: если бы это зависело от меня, вы бы меня не видели. Я бы просто работал. Работа, работа, работа.

«Милан» – звезда. Не я. Я здесь сегодня, я буду здесь завтра, ладно. А послезавтра? Может, меня здесь уже не будет. А «Милан» продолжит существовать. И я делаю это ради «Милана», а не ради себя. «Милан» подарил мне счастье в первый раз. И во второй раз тоже. Но я делаю это не ради личных интересов. Мне это не нужно. Я знаменит, мне не нужны деньги, и мне даже не нужны подписчики. Я делаю это ради «Милана» и потому, что хочу учиться чему-то новому.

Когда я играл, все вращалось вокруг меня. Сегодня я телохранитель: если в кого-то будут стрелять, пусть стреляют в меня. Я хочу защитить команду и клуб. Я не боюсь, потому что дважды выстрелю в ответ. Так что я могу стать мишенью.

Я прожил десять лет в условиях войны. А если ты живешь в условиях войны на Балканах, тебе звонят не для того, чтобы рассказать, как дела. Это ты ждешь звонка, чтобы узнать, что происходит. Узнать, все ли в порядке с твоей семьей. Каждый день кто-то звонит тебе в слезах, и ты не знаешь, будет ли он жив завтра. И ты ничего не можешь сделать. Если кто-то провел так десять лет, он никого не боится. Потому что это нечто другое. Это настоящий страх.

А когда обо мне говорят в СМИ? На меня это не влияет. На протяжении 25 лет, когда я был футболистом, на меня нападали каждый день. Почему? Потому что я был лучшим. Независимо от того, хорошо они отзываются о тебе или плохо, если о тебе говорят, это значит, что ты на вершине мира. И здесь то же самое: все всегда говорят о «Милане». Почему? Потому что мы величайшие», – сказал советник владельцев «россонери». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GQ
logoсерия А Италия
logoЗлатан Ибрагимович
logoМилан
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