«Барса» и Ямаль продлят контракт до 2030 года
Назван срок нового контракта Ламин Ямаля с «Барселоной».
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб и вингер договорились, что новое соглашение будет рассчитано до 2030 года.
Нынешняя зарплата Ямаля находится на минимальном для игрока основного состава уровне. Бонусы, выплачиваемые футболисту, выше его оклада. Изначально планировалось повысить зарплату Ламина вдвое, но и эта сумма бы не отражала его значимости для команды.
Сейчас стороны продолжают обсуждать обсуждают финансовую сторону сотрудничества.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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