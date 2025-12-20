  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аллегри оштрафовали на 10 тысяч евро – тренер «Милана» назвал «мудаком» менеджера «Наполи» во время матча Суперкубка
0

Аллегри оштрафовали на 10 тысяч евро – тренер «Милана» назвал «мудаком» менеджера «Наполи» во время матча Суперкубка

Аллегри оштрафовали на 10 тысяч евро за оскорбления сотрудника «Наполи».

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оштрафован на 10 тысяч евро за множественные оскорбления в адрес спортивного координатора «Наполи» Габриэле Ориали во время полуфинала Суперкубка Италии (0:2).

В частности, в трансляцию попал кадр, на котором Аллегри назвал Ориали «мудаком».

В решении по Аллегри говорится, что штраф был наложен «за провокационное поведение по отношению к официальному лицу команды соперника во втором тайме, которому он неоднократно адресовал оскорбительные выражения; нарушение было зафиксировано сотрудниками Федеральной прокуратуры».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...36207 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoМассимилиано Аллегри
logoсерия А Италия
logoНаполи
контент
деньги
logoСуперкубок Италии
logoМилан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава FIGC Гравина осудил Аллегри, назвавшего мудаком менеджера «Наполи»: «Мы говорим о fair play и этике, проводим кампании, а потом плюем друг в друга. Это поражение для нашего имиджа»
вчера, 17:11
Аллегри назвал «мудаком» менеджера «Наполи» во время матча Суперкубка. Неаполитанцы осудили поведение тренера «Милана»: «Надеемся, что агрессия не останется незамеченной»
вчера, 08:50
Главные новости
«Ты говно и пидор, никчемный слабак, иди сюда!» Тренер вратарей «Бордо» дисквалифицирован на год за оскорбление судьи в матче Кубка Франции
8 минут назад
Хау заявил, что «Ньюкаслу» не дали «железобетонный» пенальти в матче с «Челси» за фол Чалоба на Гордоне: «Один из самых чистых 11-метровых, что я видел»
30 минут назадФото
Симонс удален в 1-м тайме игры с «Ливерпулем». Хавбек «Тоттенхэма» наступил ван Дейку на голень
32 минуты назадФото
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 0:0 – Симонс удален на 33-й! Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не одолеть «Арсенал», если мы не прибавим. Но с каждой игрой мы все лучше»
52 минуты назад
Кафанов о 4 сэйвах Сафонова: «Достижение для России. Пройдет не одно десятилетие, а болельщики во всем мире будут вспоминать, что русский парень сотворил чудо»
52 минуты назад
Нагучев о том, что первым вспомнил про гол Кержакова Германии: «Дзюба называл меня человеком без чести – меня это разозлило. Никто не может безнаказанно так говорить про меня без оснований»
сегодня, 17:31
Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи», «Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Леванте»
сегодня, 17:30Live
Чемпионат Англии. «Ман Сити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном», «Челси» поделил очки с «Ньюкаслом»
сегодня, 17:30Live
Чемпионат Германии. «Байер» против «Лейпцига», «Вольфсбург» и «Фрайбург» сыграли 3:4, «Бавария» в воскресенье встретится с «Хайденхаймом»
сегодня, 17:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о споре Дзюбы и Кержакова: «Поддерживаю идею Аршавина, надо обоим сыграть за сборную. Кто забьет – будет лучшим бомбардиром. Александр будет двигаться даже больше Артема»
16 минут назад
«РБ Лейпциг» – «Байер». 1:1 – Терье ответил на гол Шлагера. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
Погребняк о голе Кержакова Германии: «Пересматривать мячи не совсем правильно – после драки кулаками не машут. Задним числом и я могу подняться. Есть один рекордсмен – и точка»
39 минут назад
Только «Вулверхэмптон» и «Фиорентина» не выиграли ни одного матча в топ-лигах в этом сезоне. У «волков» 15 поражений в 17 турах АПЛ, у «фиалок» – 9 в 15 турах Серии А
сегодня, 17:03
Педри не сыграет с «Вильярреалом» из-за мышечного дискомфорта
сегодня, 17:01
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
сегодня, 16:27
Терехин про эмоциональность Кордобы: «Ему обидно, что половину фолов на нем не свистят. Лучше будет таким, чем жующей сопли амебой. Таким нападающий и должен быть, топ-игрок для РПЛ»
сегодня, 16:44
Агент Дивеева о слухах про обмен защитника на Гонду: «Журналисты много пишут и говорят, но не все оказывается правдой. Поговорим, когда появится официальная информация»
сегодня, 16:44
Мерсон об идее, что Артета должен уйти, если не возьмет титул: «До Микеля у «Арсенала» вообще не было шансов на титул, он вдохнул жизнь в клуб. Сейчас ты чемпион, если опередил «канониров»
сегодня, 16:37
Холанд снова изобразил робота после гола. Форвард «Сити» сделал дубль в матче с «Вест Хэмом»
сегодня, 16:30Фото