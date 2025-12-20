Аллегри оштрафовали на 10 тысяч евро – тренер «Милана» назвал «мудаком» менеджера «Наполи» во время матча Суперкубка
Аллегри оштрафовали на 10 тысяч евро за оскорбления сотрудника «Наполи».
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри оштрафован на 10 тысяч евро за множественные оскорбления в адрес спортивного координатора «Наполи» Габриэле Ориали во время полуфинала Суперкубка Италии (0:2).
В частности, в трансляцию попал кадр, на котором Аллегри назвал Ориали «мудаком».
В решении по Аллегри говорится, что штраф был наложен «за провокационное поведение по отношению к официальному лицу команды соперника во втором тайме, которому он неоднократно адресовал оскорбительные выражения; нарушение было зафиксировано сотрудниками Федеральной прокуратуры».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: La Gazzetta dello Sport
