Аллегри оштрафовали на 10 тысяч евро – тренер «Милана» назвал «мудаком» менеджера «Наполи» во время матча Суперкубка

Аллегри оштрафовали на 10 тысяч евро за оскорбления сотрудника «Наполи».

Главный тренер «Милана » Массимилиано Аллегри оштрафован на 10 тысяч евро за множественные оскорбления в адрес спортивного координатора «Наполи » Габриэле Ориали во время полуфинала Суперкубка Италии (0:2).

В частности, в трансляцию попал кадр, на котором Аллегри назвал Ориали «мудаком» .

В решении по Аллегри говорится, что штраф был наложен «за провокационное поведение по отношению к официальному лицу команды соперника во втором тайме, которому он неоднократно адресовал оскорбительные выражения; нарушение было зафиксировано сотрудниками Федеральной прокуратуры».