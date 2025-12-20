Хау недоволен, что «Ньюкаслу» не дали пенальти в матче с «Челси».

Главный тренер «Ньюкасла » Эдди Хау после матча с «Челси » (2:2) в АПЛ заявил, что судья не назначил очевидный пенальти в пользу его команды.

Арбитр Энди Мэдли проигнорировал стык защитника лондонцев Трево Чалобы с Энтони Гордоном на 53-й минуте у пересечения края штрафной и лицевой линии. ВАР поддержал решение главного арбитра.

«На любом другом участке поля это был бы явный штрафной. Когда эпизод отправили на ВАР, я подумал: «Это решение отменят, это явная ошибка». Это один из самых чистых пенальти, которые я видел. Защитник думал только об Энтони [Гордоне].

Они говорят, что это была блокировка корпусом, но я с этим не согласен. Я очень разочарован тем, что пенальти не назначили», – сказал Хау.

Тренер также назвал этот эпизод «железобетонным пенальти».

Изображение: кадр из трансляции