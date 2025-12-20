  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хау заявил, что «Ньюкаслу» не дали «железобетонный» пенальти в матче с «Челси» за фол Чалоба на Гордоне: «Один из самых чистых 11-метровых, что я видел»
Фото
12

Хау заявил, что «Ньюкаслу» не дали «железобетонный» пенальти в матче с «Челси» за фол Чалоба на Гордоне: «Один из самых чистых 11-метровых, что я видел»

Хау недоволен, что «Ньюкаслу» не дали пенальти в матче с «Челси».

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау после матча с «Челси» (2:2) в АПЛ заявил, что судья не назначил очевидный пенальти в пользу его команды.

Арбитр Энди Мэдли проигнорировал стык защитника лондонцев Трево Чалобы с Энтони Гордоном на 53-й минуте у пересечения края штрафной и лицевой линии. ВАР поддержал решение главного арбитра.

«На любом другом участке поля это был бы явный штрафной. Когда эпизод отправили на ВАР, я подумал: «Это решение отменят, это явная ошибка». Это один из самых чистых пенальти, которые я видел. Защитник думал только об Энтони [Гордоне].

Они говорят, что это была блокировка корпусом, но я с этим не согласен. Я очень разочарован тем, что пенальти не назначили», – сказал Хау.

Тренер также назвал этот эпизод «железобетонным пенальти».

Изображение: кадр из трансляции

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...36165 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoсудьи
logoЭдди Хау
logoЭнтони Гордон
logoНьюкасл
logoЧелси
видеоповторы
Энди Мэдли
logoпремьер-лига Англия
logoТрево Чалоба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Симонс удален в 1-м тайме игры с «Ливерпулем». Хавбек «Тоттенхэма» наступил ван Дейку на голень
24 минуты назадФото
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 0:0 – Симонс удален на 33-й! Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не одолеть «Арсенал», если мы не прибавим. Но с каждой игрой мы все лучше»
44 минуты назад
Кафанов о 4 сэйвах Сафонова: «Достижение для России. Пройдет не одно десятилетие, а болельщики во всем мире будут вспоминать, что русский парень сотворил чудо»
44 минуты назад
Нагучев о том, что первым вспомнил про гол Кержакова Германии: «Дзюба называл меня человеком без чести – меня это разозлило. Никто не может безнаказанно так говорить про меня без оснований»
59 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» против «Тоттенхэма», «Арсенал» сыграет с «Эвертоном», «Челси» поделил очки с «Ньюкаслом»
сегодня, 17:30Live
Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи», «Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Леванте»
сегодня, 17:30Live
Чемпионат Германии. «Байер» против «Лейпцига», «Вольфсбург» и «Фрайбург» сыграли 3:4, «Бавария» в воскресенье встретится с «Хайденхаймом»
сегодня, 17:30Live
«Вулверхэмптон» повторил антирекорд английского футбола, набрав 2 очка после 17 туров
сегодня, 17:29
Холанд забил 19 голов в сезоне АПЛ до Рождества и повторил рекорд Суареса, Коула и Филлипса
сегодня, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о споре Дзюбы и Кержакова: «Поддерживаю идею Аршавина, надо им обоим сыграть за сборную. Кто забьет – будет лучшим бомбардиром»
8 минут назад
«РБ Лейпциг» – «Байер». 1:1 – Терье ответил на гол Шлагера. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
Погребняк о голе Кержакова Германии: «Пересматривать мячи не совсем правильно – после драки кулаками не машут. Задним числом и я могу подняться. Есть один рекордсмен – и точка»
31 минуту назад
Только «Вулверхэмптон» и «Фиорентина» не выиграли ни одного матча в топ-лигах в этом сезоне. У «волков» 15 поражений в 17 турах АПЛ, у «фиалок» – 9 в 15 турах Серии А
сегодня, 17:03
Педри не сыграет с «Вильярреалом» из-за мышечного дискомфорта
сегодня, 17:01
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
сегодня, 16:27
Терехин про эмоциональность Кордобы: «Ему обидно, что половину фолов на нем не свистят. Лучше будет таким, чем жующей сопли амебой. Таким нападающий и должен быть, топ-игрок для РПЛ»
сегодня, 16:44
Агент Дивеева о слухах про обмен защитника на Гонду: «Журналисты много пишут и говорят, но не все оказывается правдой. Поговорим, когда появится официальная информация»
сегодня, 16:44
Мерсон об идее, что Артета должен уйти, если не возьмет титул: «До Микеля у «Арсенала» вообще не было шансов на титул, он вдохнул жизнь в клуб. Сейчас ты чемпион, если опередил «канониров»
сегодня, 16:37
Холанд снова изобразил робота после гола. Форвард «Сити» сделал дубль в матче с «Вест Хэмом»
сегодня, 16:30Фото