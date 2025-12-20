Хау заявил, что «Ньюкаслу» не дали «железобетонный» пенальти в матче с «Челси» за фол Чалоба на Гордоне: «Один из самых чистых 11-метровых, что я видел»
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау после матча с «Челси» (2:2) в АПЛ заявил, что судья не назначил очевидный пенальти в пользу его команды.
Арбитр Энди Мэдли проигнорировал стык защитника лондонцев Трево Чалобы с Энтони Гордоном на 53-й минуте у пересечения края штрафной и лицевой линии. ВАР поддержал решение главного арбитра.
«На любом другом участке поля это был бы явный штрафной. Когда эпизод отправили на ВАР, я подумал: «Это решение отменят, это явная ошибка». Это один из самых чистых пенальти, которые я видел. Защитник думал только об Энтони [Гордоне].
Они говорят, что это была блокировка корпусом, но я с этим не согласен. Я очень разочарован тем, что пенальти не назначили», – сказал Хау.
Тренер также назвал этот эпизод «железобетонным пенальти».
Изображение: кадр из трансляции