Георгий Черданцев: «В метро увидел ролик об опасности зацепинга. Какой зацепинг? Русский язык существует по законам морфологии русского, а не английского!»

Георгий Черданцев недоволен новым словом в русском языке.

«В метро увидел ролик, предупреждающий об опасности зацепинга. Это когда цепляются за поручни последнего вагона.

Зацепинг. Красиво. Но кто это придумал? Какой зацепинг?

Русский язык существует по законам морфологии русского языка, а не английского! Одно дело, когда само слово инговой формы – заимствование, буллинг, например, но словообразование от русского корня с помощью английского суффикса?

Хотя, несомненно, это очень удобная форма. Прогулинг, единг, ученинг, спортинг, водинг…» – написал комментатор и ведущий «Матч ТВ ».