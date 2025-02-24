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«Эгриси» и «СиндЕкат» Григоряна сыграют в 6-м сезоне Медиалиги. Известны все участники турнира

Стали известны все участники шестого сезона Winline Медиалиги.

Всего в сезон приглашены 20 команд: «Амкал», 2Drots, «БроукБойз», «Рома», «Родина Медиа», Lit Energy, Fight Nights, DMedia, Rocket Team, ФК «10», Lotus Music, «Титан», «Чисто Питер», «Тандем», «Банка» «СиндЕкат», «Матч ТВ», СКА, «Эгриси» и SD Family.

Последние два приглашения в Медиалигу получили SD Family и «Эгриси». Казахстанский клуб вернулся в Медиалигу, пропустив три сезона. Клуб Василия Уткина на прошлой неделе объявил, что в состав правления вошел техно-блогер Вилсаком.

Медиалигу пополнили два новичка – «СиндЕкат», который тренирует Александр Григорян, и «Банка». Первые играли осенью 2024-го в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили. «Банка» выступала в Кубке Медиалиги, где заняла последнее место.

Сезон пропустит постоянный участник турнира «Народная Команда». Проект приостановлен до осени из-за недостатка финансирования.

Старт сезона планируется в апреле 2025-го.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoРодина Медиа
logoLotus
logoАмкал
logoЭгриси
logoСКА Ростов
logoФК Банка
logoФК Тандем
logoФК Матч ТВ
logoFC DMedia
logoЧисто Питер
logoСиндЕкат
logoLit Energy
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoЛФК «Титан»
logo2Drots
logoЛФК Рома
logoFight Nights
logoSD Family
logoБроукБойз
logoRocket Team
logoАлександр Григорян
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