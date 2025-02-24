«Эгриси» и «СиндЕкат» Григоряна сыграют в 6-м сезоне Медиалиги. Известны все участники турнира

Стали известны все участники шестого сезона Winline Медиалиги.

Всего в сезон приглашены 20 команд: «Амкал », 2Drots, «БроукБойз », «Рома », «Родина Медиа », Lit Energy , Fight Nights, DMedia, Rocket Team, ФК «10», Lotus Music, «Титан», «Чисто Питер», «Тандем», «Банка» «СиндЕкат», «Матч ТВ», СКА, «Эгриси» и SD Family.

Последние два приглашения в Медиалигу получили SD Family и «Эгриси». Казахстанский клуб вернулся в Медиалигу, пропустив три сезона. Клуб Василия Уткина на прошлой неделе объявил, что в состав правления вошел техно-блогер Вилсаком.

Медиалигу пополнили два новичка – «СиндЕкат», который тренирует Александр Григорян, и «Банка». Первые играли осенью 2024-го в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили. «Банка» выступала в Кубке Медиалиги, где заняла последнее место.

Сезон пропустит постоянный участник турнира «Народная Команда». Проект приостановлен до осени из-за недостатка финансирования.

Старт сезона планируется в апреле 2025-го.