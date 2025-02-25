«Виннипег» выиграл 10-й матч подряд и вновь возглавил общую таблицу НХЛ. В 2 последних играх «Джетс» спаслись на 60-й минуте
«Виннипег» выиграл 10-й матч подряд и вновь возглавил общую таблицу НХЛ.
«Джетс» одолели «Сан-Хосе» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды Скотта Арниела 10-й подряд. Она продолжает повышать планку рекорда франшизы по продолжительности победной серии.
Отметим, что в двух последних матчах – против «Сент-Луиса» (4:3 Б) и «Шаркс» – канадский клуб спасался на 60-й минуте. В матче против «Блюз» Габриэль Виларди сравнял счет на 59:32, сегодня Джош Моррисси перевел игру в овертайм на 59:34.
«Виннипег» вновь возглавил общую таблицу НХЛ – 85 очков в 58 играх. По проценту набранных очков «Джетс» уступают идущему на втором месте «Вашингтону» (73,3% против 73,7%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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