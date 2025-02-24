Дегтярев о переговорах по возвращению российских спортсменов: «Я не один в поле воин. Мы вместе: и наша медиамашина, и атлеты, и Путин – самый опытный на земле политик»

Дегтярев подчеркнул роль Путина в переговорах по возвращению российских атлетов.

– Когда нас допускали уже после начала СВО – в лыжах, например. А местные – даже не говорю про руководство стран – шведы, финны, норвежцы – общины, все были против...

– Это называется давление меньшинства, и мы с этим боремся, доказываем в неформальных и в публичных выступлениях, что это недопустимо. Взять саночников – возглавляет федерацию латыш, и он часто говорит, что его не поймут на родине. А нас это не волнует – поймут тебя или нет. Ты возглавляешь международную структуру – вот и действуй в соответствии с уставом, олимпийской хартией. И так удается иногда кого-то расшатать.

– А насколько они подвластны нашему дару убеждения?

– Это комплексная работа. Здесь я не один в поле воин. Мы вместе: это и наша медиамашина, и наши атлеты, которые имеют вес и их голос звучит, это и наш президент Владимир Владимирович Путин в первую очередь – сегодня самый опытный на земле политик, это все признают. Это наши структуры ведомственные, Генпрокуратура по юридической части нам сильно помогает. Это МИД, Сергей Викторович Лавров полностью погружен.

– То есть спорт фигурирует на полях самых важных переговоров?

– Конечно. Это же гуманитарная сфера, касающаяся миллионов людей, и в которой очень большие деньги. И теряет и западные компании – на трансляциях, на правах. Это все учитывается в переговорном процессе, они деньги умеют считать. Если снижается интерес, то все. И мы на это тоже давим. Будем к этому апеллировать, – сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в эфире «Матч ТВ».