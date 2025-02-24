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КХЛ. «Куньлунь» в гостях у «Сочи», «Металлург» обыграл «Северсталь», «Автомобилист» победил «Витязь», «Сибирь» пропустила 5 голов от «Адмирала»

Сегодня проходят очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сибирь» уступила «Адмиралу» (2:5), «Металлург» обыграл «Северсталь» (4:1), «Автомобилист» переиграл «Витязь» (2:1), «Куньлунь» проведет гостевой матч с «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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