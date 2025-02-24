«МЮ» закроет столовую для сотрудников на «Олд Траффорд». Бесплатные обеды заменят фруктами
Как сообщает The Guardian, владелец миноритарного пакета акций «Юнайтед» Джим Рэтклифф собирается закрыть столовую для персонала на клубном стадионе. Это должно произойти к концу этой недели. Бесплатные обеды планируется заменить фруктами.
В настоящий момент сотрудники «Юнайтед» могут посещать столовую на «Олд Траффорд» по специальным пропускам, которые дают право на бесплатное горячее питание, чай и кофе. Некоторые безалкогольные напитки предоставляются за отдельную плату.
Похожий шаг будет осуществлен на тренировочной базе «Юнайтед» в Кэррингтоне, где только игроки будут получать бесплатные обеды. Остальным сотрудникам будут предложены суп и хлеб.
Целью таких мер является сокращение расходов клуба.
В «МЮ» при Рэтклиффе экономят на канцтоварах и крепеже: сотрудники пересчитывают коробки с шурупами, чтобы не заказать лишних. Порции в столовой стали меньше, добавки не дают
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