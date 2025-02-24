«МЮ» закроет столовую для сотрудников на «Олд Траффорд». Бесплатные обеды заменят фруктами

«Манчестер Юнайтед» закроет столовую для сотрудников на «Олд Траффорд».

Как сообщает The Guardian, владелец миноритарного пакета акций «Юнайтед » Джим Рэтклифф собирается закрыть столовую для персонала на клубном стадионе. Это должно произойти к концу этой недели. Бесплатные обеды планируется заменить фруктами.

В настоящий момент сотрудники «Юнайтед» могут посещать столовую на «Олд Траффорд» по специальным пропускам, которые дают право на бесплатное горячее питание, чай и кофе. Некоторые безалкогольные напитки предоставляются за отдельную плату.

Похожий шаг будет осуществлен на тренировочной базе «Юнайтед» в Кэррингтоне, где только игроки будут получать бесплатные обеды. Остальным сотрудникам будут предложены суп и хлеб.

Целью таких мер является сокращение расходов клуба.

В «МЮ» при Рэтклиффе экономят на канцтоварах и крепеже: сотрудники пересчитывают коробки с шурупами, чтобы не заказать лишних. Порции в столовой стали меньше, добавки не дают