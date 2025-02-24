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«МЮ» закроет столовую для сотрудников на «Олд Траффорд». Бесплатные обеды заменят фруктами

«Манчестер Юнайтед» закроет столовую для сотрудников на «Олд Траффорд».

Как сообщает The Guardian, владелец миноритарного пакета акций «Юнайтед» Джим Рэтклифф собирается закрыть столовую для персонала на клубном стадионе. Это должно произойти к концу этой недели. Бесплатные обеды планируется заменить фруктами. 

В настоящий момент сотрудники «Юнайтед» могут посещать столовую на «Олд Траффорд» по специальным пропускам, которые дают право на бесплатное горячее питание, чай и кофе. Некоторые безалкогольные напитки предоставляются за отдельную плату. 

Похожий шаг будет осуществлен на тренировочной базе «Юнайтед» в Кэррингтоне, где только игроки будут получать бесплатные обеды. Остальным сотрудникам будут предложены суп и хлеб.

Целью таких мер является сокращение расходов клуба. 

В «МЮ» при Рэтклиффе экономят на канцтоварах и крепеже: сотрудники пересчитывают коробки с шурупами, чтобы не заказать лишних. Порции в столовой стали меньше, добавки не дают

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
еда
Джим Рэтклифф
деньги
logoОлд Траффорд
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