Венгрия добилась исключения ЦСКА и «Ростова» из пакета санкций ЕС.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Vsquare. Введение санкций в отношении футбольных клубов было инициировано правительством Эстонии.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что из санкционного списка были исключены ОКР и две российские команды Мир РПЛ .

В понедельник стало известно, что в 16-й пакет санкции ЕС также были включены шахматист Сергей Карякин и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Венгрия снова добилась исключения ОКР, двух футбольных клубов и патриарха Кирилла из пакета санкций Евросоюза