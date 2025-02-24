Венгрия добилась исключения ЦСКА и «Ростова» из пакета санкций Евросоюза (Vsquare)
Венгрия добилась исключения ЦСКА и «Ростова» из пакета санкций ЕС.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Vsquare. Введение санкций в отношении футбольных клубов было инициировано правительством Эстонии.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что из санкционного списка были исключены ОКР и две российские команды Мир РПЛ.
В понедельник стало известно, что в 16-й пакет санкции ЕС также были включены шахматист Сергей Карякин и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.
Венгрия снова добилась исключения ОКР, двух футбольных клубов и патриарха Кирилла из пакета санкций Евросоюза
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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