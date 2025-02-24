Овечкин стал 1-м игроком в истории НХЛ, забившим по 200+ голов в трех десятилетиях

Александр Овечкин – 1-й игрок НХЛ, забивший по 200 голов в 3 десятилетиях.

39-летний капитан «Вашингтона » забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (7:3).

Россиянин забил 245 голов в 2000-х годах, 437 – в 2010-х. С 1 января 2020 года Александр Овечкин забросил 200 шайб.

Он стал 1-м игроком в истории НХЛ , забившим не менее 200 голов в трех разных десятилетиях.