Хенесс об «Альтернативе для Германии»: «Если бы кто-то из игроков «Баварии» вдруг начал агитировать за них, я бы спросил, не сошел ли он с ума»
Ули Хенесс рассказал о своем отношении к партии «Альтернатива для Германии».
Вчера в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. Первое место занял оппозиционный блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС), второе – ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (AfD).
«Если бы кто-то из наших игроков вдруг начал агитировать за AfD, я бы поговорил с ним и спросил, не сошел ли он с ума», – сказал почетный президент «Баварии» в интервью Kicker.
Хенесс о выборах в Германии: «Ситуация начнет улучшаться, если правильные партии сформируют правительство. Все далеко не так плохо, как некоторые представляют»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
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