Матч окончен
Чемпионат Турции. «Галатасарай» и «Фенербахче» Моуринью не забили – 0:0
«Галатасарай» в дерби сыграл вничью с «Фенербахче» в 25-м туре чемпионата Турции.
После 24 матчей «Галатасарай лидирует в таблице с 64 очками, опережая идущий вторым «Фенербахче» Жозе Моуринью на 6 очков.
Чемпионат Турции
25-й тур
Турция. Суперлига 24 февраля 17:00
25 турТюрк Телеком Стэдиум
Матч завершен
0 - 0
-XG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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