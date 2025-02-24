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Чемпионат Турции. «Галатасарай» и «Фенербахче» Моуринью не забили – 0:0

«Галатасарай» в дерби сыграл вничью с «Фенербахче» в 25-м туре чемпионата Турции.

После 24 матчей «Галатасарай лидирует в таблице с 64 очками, опережая идущий вторым «Фенербахче» Жозе Моуринью на 6 очков.

Чемпионат Турции

25-й тур

Турция. Суперлига 24 февраля 17:00
25 тур
Тюрк Телеком Стэдиум
Галатасарай
Матч завершен
0 - 0
-XG-
Фенербахче
Коэффициенты
Матч окончен
90’
Фред
Акгюн
90’
Санчес
90’
Осимхен   Айхан
89’
Шаллаи   Кутуджу
89’
Шаллаи
88’
Йылмаз
85’
83’
Джеко   Талиска
83’
Айдын   Мюльдюр
Эльмали   Мертенс
78’
Сара   Акгюн
69’
61’
Шиманьски   Амрабат
61’
Сеюнджю   Джику
48’
Сеюнджю
2тайм
Перерыв
Осимхен
38’
Галатасарай:
Муслера, Эльмали (Мертенс, 78), Бардакджи, Санчес, Франковски, Лемина, Торрейра, Йылмаз, Сара (Акгюн, 69), Шаллаи (Кутуджу, 89), Осимхен (Айхан, 89), Гювенч, Айхан, Йелерт, Куэста, Демирбай, Кутлу, Мертенс, Акгюн, Кутуджу, Демир
1тайм
Фенербахче:
Эгрибаят, Акчичек, Шкриньяр, Сеюнджю (Джику, 61), Тадич, Костич, Шиманьски (Амрабат, 61), Фред, Айдын (Мюльдюр, 83), Джеко (Талиска, 83), Эн-Несири, Ливакович, Четин, Джику, Мюльдюр, Осейи-Сэмюэл, Яндаш, Кахведжи, Амрабат, Талиска, Тосун

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Турции

Статистика чемпионата Турции

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoГалатасарай
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