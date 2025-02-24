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  • Михаил Кержаков: «Тупым футболист быть не может, скорее необразованным, с узким кругозором. Я был удивлен, что мои ровесники обсуждают литературу, театр, жизнь Пушкина и Шолохова»
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Михаил Кержаков: «Тупым футболист быть не может, скорее необразованным, с узким кругозором. Я был удивлен, что мои ровесники обсуждают литературу, театр, жизнь Пушкина и Шолохова»

Михаил Кержаков высказался об умственных характеристиках футболистов.

– Из-за того, что вы спортсмен, чувствуете, что вам не хватает базы по философии или чему-то еще?

– Не хватает кругозора, да. Недавно сидел в детском клубе, а рядом со мной было застолье. Сидели мои ровесники, общались достаточно громко, и я был удивлен, что ребята обсуждают литературу, театр, жизнь Пушкина и Шолохова. Я даже стал им завидовать, так как не знал некоторых вещей.

– У вас есть высшее образование?

– Да, спортивное. Но оно было постольку-поскольку.

– Хотели бы получить фундаментальное высшее образование?

– Сейчас, наверное, уже нет – времени не хватит. На самом деле, кто бы что ни говорил про футболистов, не буду опровергать, что футболисты не самые образованные люди, но надо понять – кто такой умный человек? Начитанный, у него хорошая память либо он схватывает все на лету?

Бывает, читаешь новости, а ректора университета телефонные мошенники заставили перевести какую-то сумму. Казалось бы, умный человек, но как он мог на это повестись? Как это понять? Глупость – не порок. Самое главное, чтобы человек был порядочным, это основное. Человек может быть умным, но негодяем. Футболист не может быть тупым, он может быть необразованным, с узким кругозором.

– Можно сказать по-другому: футболисты – неэрудированные.

– Есть спортсмены, которые могут совмещать учебу и спорт, но я, когда был выбор пойти в школу или на тренировку, выбирал второй вариант.

– Встречали футболиста, который поразил вас своим кругозором?

– Нет.

– С кем в «Зените» можете обсудить общие темы?

– Одно время с Луневым плотно общался, обсуждали политические темы. Сейчас могу с кем-то поговорить больше на общую тематику.

– Только на общую, так как больше с ними не о чем говорить?

– Нет, просто у меня есть свой круг общения не из сферы футбола. В быту общаюсь не с футболистами, – рассказал вратарь «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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