«Металлург» вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Северсталью». Команда Разина идет 5-й на Востоке
«Металлург» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
Команда тренера Андрея Разины обыграла «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Этот результат позволил уральскому клубу обеспечить себе участие в плей-офф в этом сезоне.
На данный момент «Металлург» имеет в активе 74 балла в 58 матчах и находится на пятой позиции в таблице Восточной конференции.
«Металлург» является действующим обладателем Кубка Гагарина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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