«Металлург» вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Северсталью». Команда Разина идет 5-й на Востоке

«Металлург» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Команда тренера Андрея Разины обыграла «Северсталь » (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Этот результат позволил уральскому клубу обеспечить себе участие в плей-офф в этом сезоне.

На данный момент «Металлург» имеет в активе 74 балла в 58 матчах и находится на пятой позиции в таблице Восточной конференции.

«Металлург » является действующим обладателем Кубка Гагарина.