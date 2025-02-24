Ливо сообщил, что продлил контракт с «Салаватом» на 2 года. Он лучший бомбардир и снайпер КХЛ с 41+24 в 52 матчах

Джош Ливо сообщил, что подписал новое соглашение с «Салаватом Юлаевым».

«Все уже решено – я подписал с «Салаватом » новый контракт на два года», – сказал канадский нападающий Джош Ливо .

В нынешнем сезоне игрок набрал 65 (41+24) очков в 52 матчах.

Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.